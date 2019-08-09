drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1853





(Полноправные пользователи) Сообщений: 17055

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:11 Чего вы прицепились к Канаде и России?

Я бы ваши посты - удалил.

Какое вам дело, до Макса?

Кому он и что - отправляет.

Прошу модера - удалить посты ОМ,

во флуде, как оскорбляющие.

Вам нужно сегодня раздавать,

нуждающимся, соседям - 2/3,

жертвоприношения...