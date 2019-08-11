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§ NG.kz
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36428
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
10 августа в центре Москвы состоялся массовый митинг с требованием свободы фигурантам уголовного дела о «массовых беспорядках», запущенного СК РФ после мирных акций 27 июля и 3 августа. На него пришли до 60 000 человек.
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§ alex_60
Re: Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4474
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 12:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оксимирон был. А Гнойный не пришел?
Непорядок.
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§ alex_60
Re: Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4474
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Митинг за честные выборы и против репрессий///
Откуда добавка-против репрессий.
Не было в названии митинга таких слов.
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§ alex_60
Re: Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4474
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или это
//массовый митинг с требованием свободы фигурантам уголовного дела о «массовых беспорядках», запущенного СК РФ после мирных акций 27 июля и 3 августа, сообщает///
А это Новая газета. Сообщает.
Все понятно.
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* Обликоморале
Re: Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6731
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже оттуда.
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§ elektron
Митинг за честные выборы и против репрессий в Москве стал самым массовым за последние годы
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3419
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.08.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шаман "сломался" наверное, не правильный "дождь" вызывает. :lol:
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