Цитата: maxsaf:

Щас разговаривал с мамой. Дальние родичи будут у нее проездом на пару часиков . Пенсию пока не получила, кормить



Ну, вот, ты там жируешь, а матери есть нечего. Да и как то странно что ты ни разу ее не попроведал, как уехал.