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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6643
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.08.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Отправлено: 11.08.19 - 10:56 Еще немного нарезки. Правда вам неполживые скажут, что это фейки и т.д.

не работает
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6731
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
не работает

На ютуб залил.
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§ Добринцофф
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6643
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.08.19 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Посмотрел :lol:
Два разукрашенных чмыря,точно охарактеризовали суть митинга "Нам п...." :lol:
А чего стоит высокоинтеллектуальный текст группы Кровосток "Я люблю россию, россия любит меня, мы поможем друг другу кончить"
Я бы то же на этот цирк сходил,посмотреть поугарать и не больше,потому что мне то же п.....й как и большинству пришедших на это сборище.
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6731
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А некоторые уже там.

Это где?
Сейчас в Казахстане не бог весть какая пенсия, средняя около 100000 в месяц.
Но насколько мне известно по родне с Украины, это в два раза больше ихней.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4474
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Щас разговаривал с мамой. Дальние родичи будут у нее проездом на пару часиков . Пенсию пока не получила, кормить


Ну, вот, ты там жируешь, а матери есть нечего. Да и как то странно что ты ни разу ее не попроведал, как уехал.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


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Сообщений: 359
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 11.08.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С днем строителя, мужики! Всю жизнь из себя что-то строим. :lol:
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7858
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.08.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Классный ролик. Мне понравился. Вот за них серый что ли топит? Не одного нормального человека. :lol:
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6731
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Всю жизнь из себя что-то строим.

:lol: :lol: :lol: Это пять. Жен пол тоже, они вообще отделочницы, штукатурко-мялярщицы.
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6731
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну, вот, ты там жируешь, а матери есть нечего.

Тоже сейчас щелкнуло. Я понимаю, да государство виновато. Но где Макс твоя реальная помощь матери, что бы таких звонков тебе не было. Гастеры и то человечней будут,работая за рубежом и перечесляя на родину родне большую часть зарплаты. :-x
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7858
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.08.19 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А может там в Канаде и не все так красочно как разрисовывает макс. Веть кроме дико растущих яблонь и пять яиц он не че не показывал))) :lol:
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6731
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Ну не знаю, он еще говорил, что опосля всех доходов и расходов у него остается в легкую на хороший велик или телик. по мои прикидкам 100000-150000. Мог бы и половину матери выделять.
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