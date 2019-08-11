Добринцофф Флуд и оффтопик (часть 4) #1953





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Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:41 Цитата: Обликоморале:



Посмотрел

Два разукрашенных чмыря,точно охарактеризовали суть митинга "Нам п...."

А чего стоит высокоинтеллектуальный текст группы Кровосток "Я люблю россию, россия любит меня, мы поможем друг другу кончить"

Я бы то же на этот цирк сходил,посмотреть поугарать и не больше,потому что мне то же п.....й как и большинству пришедших на это сборище.