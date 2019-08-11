maxsaf Re: Николай ВОРОНИН: Козявку сверху не видно #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2786

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:11 Мне доводилось пару раз обращаться в нашу поликлинику. Что-то случилось втечение дня - спокойно дорабатываешь, и после работы попадаешь на прием к любому свободному врачу с 5 до 7 или 8 вечера без проблем, время ожидания 5-10 минут. Если же догадался перед приходом звякнуть им или онлайн записаться - то попадешь именно к тому врачу, который нужен, в назначенное время и без ожидания. Экстренные случаи тоже очень четко обслуживают, 24 часа в сутки, но там есть список приоритета. Сначала идут вне очереди если есть угроза жизни, а в последнюю очередь - у кого просто что-то побаливает, но в любом случае разумное ожидание. Я не знаю, как этого удалось достичь, но нас все на 100% устраивает.