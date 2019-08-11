Цитата: Обликоморале:

Мне реально об этом рассказывали...90-е годы.

Везет вам, узнавать с чьих-то слов менее болезненно. Расскажу историю про банан. Было мне лет 9-10, когда я его впервые увидел и попробовал. Кто-то из родственников привез с Москвы вроде. Поделили на всех, вышло по сантиметру на каждого. Отец сказал, что не любит бананы, отдал свою долю нам. После этого всю жизнь притворяется, что не любит бананы.

А щас их у нас столько, что даже зажравшиеся кролики отказываются доедать