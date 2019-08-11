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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2786
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Позвольте поинтересоваться, вы здесь гость со стороны жениха или невесты?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2786
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Правда в те годы меня в стране почти не было

Тоже были на Кубе? )) бедняги, так и не оклемались ))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4470
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Тоже были на Кубе?

Нет.
В капиталистических европах.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4470
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
бедняги

Беднягой был ты. Сам сказал.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6723
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут некоторые пишут, что фото с сайтов помоек :lol: ( твиттера) и вполне кликабельны. Ясно видно что это Москва, митинг, проспект Сахарова. В последствии услышим что это кремлеботы и провокаторы.Детский сад прям.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2786
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Мне реально об этом рассказывали...90-е годы.

Везет вам, узнавать с чьих-то слов менее болезненно. Расскажу историю про банан. Было мне лет 9-10, когда я его впервые увидел и попробовал. Кто-то из родственников привез с Москвы вроде. Поделили на всех, вышло по сантиметру на каждого. Отец сказал, что не любит бананы, отдал свою долю нам. После этого всю жизнь притворяется, что не любит бананы.
А щас их у нас столько, что даже зажравшиеся кролики отказываются доедать :-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2786
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Беднягой был ты. Сам сказал.

Это уже в прошлом.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2786
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я знаю людей в 90-х, для которых шкурки от яблока пару раз в неделю были за счастье

И это про меня. А щас несколько деревьев, ветки до земли, куча яблок под каждым тупо пропадает. И так плохо, и так не совсем хорошо.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4470
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это уже в прошлом.

Ну и хорошо.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3418
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 11.08.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
вы здесь гость со стороны жениха или невесты?

"Святой" от свидетелей Иеговы! единственно правильная религия.. :lol:
Кто не снами тот сам такой! :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6723
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

А нас некоторые хотят вернуть туда.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6723
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще немного нарезки. Правда вам неполживые скажут, что это фейки и т.д.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2786
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А нас некоторые хотят вернуть туда.

Главное - правильно понять, кто они. Те, кто у власти, или те, кто туда стремится.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6723
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
те, кто туда стремится.

вот эти...
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2786
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А нас некоторые хотят вернуть туда.

А некоторые уже там. Щас разговаривал с мамой. Дальние родичи будут у нее проездом на пару часиков . Пенсию пока не получила, кормить нечем. Хорошо, что есть денежные переводы вестерн юнио, можно помочь очень быстро. Печально.

[Исправлено: maxsaf, 11.08.2019 - 11:09]
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