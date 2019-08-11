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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Козявку сверху не видно
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36426
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.19 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесконечные реформы здравоохранения довели нашу медицину до того, что мы сейчас имеем. «Пошла овца добывать рога, вернулась без рогов и ушей», - гласит восточная поговорка. Так и наши реформы. Советскую медицину потеряли, свою до ума не довели.
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: Козявку сверху не видно
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 163
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.08.19 - 10:07
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* maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: Козявку сверху не видно
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2777
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне доводилось пару раз обращаться в нашу поликлинику. Что-то случилось втечение дня - спокойно дорабатываешь, и после работы попадаешь на прием к любому свободному врачу с 5 до 7 или 8 вечера без проблем, время ожидания 5-10 минут. Если же догадался перед приходом звякнуть им или онлайн записаться - то попадешь именно к тому врачу, который нужен, в назначенное время и без ожидания. Экстренные случаи тоже очень четко обслуживают, 24 часа в сутки, но там есть список приоритета. Сначала идут вне очереди если есть угроза жизни, а в последнюю очередь - у кого просто что-то побаливает, но в любом случае разумное ожидание. Я не знаю, как этого удалось достичь, но нас все на 100% устраивает.
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