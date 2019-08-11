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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6713
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну в основном об этом периоде и говорю

:-) Вопросов больше не имею.
Я знаю людей в 90-х, для которых шкурки от яблока пару раз в неделю были за счастье. Основу яблока терли в пюре более младшему.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6713
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОК, так стыдливо подтерла за неким "бывщим" "уважаемым". Другие бы за такие высказывания окрасились в красный. :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6713
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, казахстанцы, тут пишут что мы на российском бензине ездим :lol: у кого по этому поводу есть исчерпывающая информация?
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4464
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

И не говори. Тоже заметил.
Ширинки еще какие то остались.

[Исправлено: alex_60, 11.08.2019 - 10:12]
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* Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10575
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.08.19 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акунамататские фальсификаторы нарисовались, начали фото из мусорных бачков постить! :lol:
Почему я думаю, что они и жрут из бачнов? Потому, что из них постят постановочные фото для дебилов.
Любой мог заметить сколько людей было на митинге и чужому с камерой негде упасть было.
Все фейковые фото сделаны в полупустоте, с специльно притащенными вместе с специально нанятыми фотографами.
Естествено все для помоечных ресурсов где пасутся провокаторы и отбросы.
:lol:
Настоящие фото с митинга на проверенных ресурсах.
Абсолютно понятна и позиция акунамататских.
Чем больше людей станет заходить и смотреть на Дождь, Эхо и Медузу, тем меньше шансов на выживание их коррумпированной норы в акунаматате. Люди будут требовать посадки всё чаще и отнюдь не саженцев.
По этой причине они и лезут постить грязь.
Это был элементарнейший тест их коррупционной системы и ей организованных вбросов. :-)
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