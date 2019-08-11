Серый волк Флуд и оффтопик (часть 4) #1925





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10575

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:12 Акунамататские фальсификаторы нарисовались, начали фото из мусорных бачков постить!

Почему я думаю, что они и жрут из бачнов? Потому, что из них постят постановочные фото для дебилов.

Любой мог заметить сколько людей было на митинге и чужому с камерой негде упасть было.

Все фейковые фото сделаны в полупустоте, с специльно притащенными вместе с специально нанятыми фотографами.

Естествено все для помоечных ресурсов где пасутся провокаторы и отбросы.



Настоящие фото с митинга на проверенных ресурсах.

Абсолютно понятна и позиция акунамататских.

Чем больше людей станет заходить и смотреть на Дождь, Эхо и Медузу, тем меньше шансов на выживание их коррумпированной норы в акунаматате. Люди будут требовать посадки всё чаще и отнюдь не саженцев.

По этой причине они и лезут постить грязь.

Это был элементарнейший тест их коррупционной системы и ей организованных вбросов.