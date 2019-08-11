Обликоморале Флуд и оффтопик (часть 4) #1908





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6710

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:45 Во чоу надыбал ...

"Мы пришли с открытыми лицами,

а у вас Росгвардия и полиция.

А у вас великое воинство,

а у нас человеческое достоинство

Никогда бы не будем братьями,

С нами - Соболь, с вами - Росгвардия...(цы)

Л. Улицкая

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А это электорат...











[Исправлено: Обликоморале, 11.08.2019 - 07:51]