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Страница 128 из 128«1...126127128
§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6710
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 07:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Канадский русскоязычный сайт.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2775
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 07:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Макс, ушел трескать мороженку...

Я очень давно не ел жареные кабачки с чесноком. А тут лежит парочка, и так что-то захотелось вспомнить их вкус. Мммм. Детям не понравилось, а я помню время, когда кроме кабачков ничего и не было. Жарю кабачки :lol:
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6710
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 07:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во чоу надыбал ... :lol:
"Мы пришли с открытыми лицами,
а у вас Росгвардия и полиция.
А у вас великое воинство,
а у нас человеческое достоинство
Никогда бы не будем братьями,
С нами - Соболь, с вами - Росгвардия...(цы)
Л. Улицкая
++++++++++
А это электорат...



:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Обликоморале, 11.08.2019 - 07:51]
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6710
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 07:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я очень давно не ел жареные кабачки с чесноком.

У нас тоже сезон, только позавчера гурманил )
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2775
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 07:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Я не стану сравнивать тут бедняков из Канады и казахстанских. Это будет неравный бой :-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6710
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 07:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Это будет неравный бой

Слив засчитан. :lol:
Кстати, я не думаю, что в Казахстане наберется 30000 спящих под открытым небом.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4463
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 07:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

У нас обычно когда задерживают на
Ягуаре или феррари-они безработные.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2775
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кстати, я не думаю

Чистосердечное засчитано )))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2775
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 08:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Ну они то хоть от пособий отказываются, или на сиги берут? ))
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6710
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 08:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
я помню время, когда кроме кабачков ничего

У вас деревня специализировалась на выращивании кабачков?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2775
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 08:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Нет. Просто мы жили очень скажем так небогато. Стыдно признаться, но у нас ни то, что машины - мотоцикла отродясь не было. А про дырявую обувь я рассказывал уже. :-( Хотя нелишне будет напомнить это всем желающим обвинить меня в непатриотизме.

[Исправлено: maxsaf, 11.08.2019 - 08:22]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2775
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 08:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнил свою областную олимпиаду по химии - и в новостях сказали про ребят из России, которые захапали все медали по информатике и астрономии. Реально молодцы.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6710
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 08:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ну не знаю, насколько я помню, крестьяне во времена позднего СССР были по зажиточнее городских.
Если ты только не имеешь ввиду 1985-2000 года.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6710
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Реально молодцы.

Вот это герои ...интеллектуальные
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