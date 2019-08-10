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§ NG.kz
Yudjin: В ожидании праздника…
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36425
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.19 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем может похвастаться нынешнее руководство областного центра в юбилейный год? Пыльной брусчаткой, деревьями «под шарик», заваленными мусорными площадками, неухоженными скверами и набережными, а может, неоднозначными переименованиями?
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* Обликоморале
Yudjin: В ожидании праздника…
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6699
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 06:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Просто люди знали, ценили, гордились своей историей и имели честь, совесть

Цитата:
yudjin:
Душевность пропала у народа и душа у города, однако...

Вот с этим соглашусь ...
Цитата:
yudjin:
долг участвовать в празднике своего города...

А тут Добринцофф процентов на 50 по моему сугубо личному мнению прав...
Да и вообще, разве праздник должен быть долгом?
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