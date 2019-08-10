Цитата: yudjin:

Просто люди знали, ценили, гордились своей историей и имели честь, совесть

Цитата: yudjin:

Душевность пропала у народа и душа у города, однако...

Вот с этим соглашусь ...

Цитата: yudjin:

долг участвовать в празднике своего города...

А тут Добринцофф процентов на 50 по моему сугубо личному мнению прав...

Да и вообще, разве праздник должен быть долгом?