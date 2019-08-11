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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4462
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 06:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
обсудить вопрос #1885

А что там обсуждать?
Темы для обсуждения не вижу.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2768
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 06:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Вот и поговорили...
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6699
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 06:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:

Цитата:
maxsaf:

Что выясняете?))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2768
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 06:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Как обычно, чья демократия лучче :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4462
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 06:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Демократию во всем мире.
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6699
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 06:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
alex_60:

я за диктатуру пролетариата
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2768
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 06:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я с детьми трескаю мороженое, и вспоминая свое детство, радуюсь, что ни моим, ни вашим детям не надо ждать автолавку. Пошел, купил, сьел.
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6699
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 06:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Пошел, купил, сьел.

В моём детстве так же было.
Кстати, даже в странах с "очень развитой демократией" не все это могут себе сейчас позволить.
Или я не прав?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2768
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 06:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Или я не прав?

Я не знаю, как где что. Я знаю - как у нас. Мороженое тут купить - ну точно не проблема. Мы покупаем или ведерками, или упаковками. Поштучно - смысла нет, шибко дешевое
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6699
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.19 - 06:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я знаю - как у нас. Мороженое тут купить - ну точно не проблема.

Я немножко о другом. О финансовой стороне вопроса. Ты можешь купить, я, ещё кто то ...а для кого то это непозволительная роскошь покупать килограммами..одна мороженка в неделю и будь ласка добр
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