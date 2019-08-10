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§ NG.kz
Yudjin: В ожидании праздника…
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36425
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.19 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем может похвастаться нынешнее руководство областного центра в юбилейный год? Пыльной брусчаткой, деревьями «под шарик», заваленными мусорными площадками, неухоженными скверами и набережными, а может, неоднозначными переименованиями?
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§ Серый волк
Re: Yudjin: В ожидании праздника…
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10574
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.08.19 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Подскажите, а чем может похвастаться нынешнее руководство областного центра в юбилейный год? Какими открытиями на благо рядового жителя Костаная?
Как, вы разве не видели феерических отчётов? Там же целый час толкли воду в ступе!
Видите цирк организовали, и ишака зеркального в этот циркус закупили.
Ещё можно медитировать на пеньки, и наверное барыши от дров из центра города. Что касается городской собственности, могут наверное похвастать (между своих жуликов и ономастов) сколько детских садов, украли, развалили и что ликвидировали. Как боролись за единогласность по Гагарину... :-)
Они гастарбайтеры чужие истории этого города! И праздник соответственно гастарбайтерскому мировозрению - гастарбайтерский. :lol:
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§ Серый волк
Re: Yudjin: В ожидании праздника…
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10574
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.08.19 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Проспекте Сахарова в 14:00 начало митинга за честные выборы.
Прямая трансляция с САХАРОВА уже идет с 13:00 на Дожде, несмотря на дождь. :lol: Все кто не может к нам присоединиться, присоединяйтесь на дожде! https://tvrain.ru/
Сейчас на площади вместе с коллегами работает Маша Борзунова, которая совершила настоящий подвиг две недели назад и 10 часов отработала в прямом эфире с улиц города. Отличный пример молодой журналистики. Павел Лобков так-же замечен с микрофоном Дождя и съемочной группой.
Проспект Сахарова уже хорошо наполнен. Многие честные и свободные люди будут здесь.
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§ Victor Yang
Yudjin: В ожидании праздника…
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11834
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.19 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Проспект Сахарова уже хорошо наполнен.

Чего на этот раз хотят?
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§ elektron
Yudjin: В ожидании праздника…
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3417
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.08.19 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Чего на этот раз хотят?

Дык известно же, честного Ельцина как минимум. :lol:
Чтоб усе воровате могли ;-). А кто поковарнее может и сам власти желает! 8-)

[Исправлено: elektron, 10.08.2019 - 12:18]
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§ Серый волк
Yudjin: В ожидании праздника…
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10574
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 10.08.19 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас целые полтора часа три съемочные группы дождя ходили интервьюировали пришедших с вопросом зачем вы сюда пришли. Даже самые деревяннейшие из деревяннейших уже наверное смогли понять.
:-)
Леонид Парфенов на сцене сейчас.
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§ Добринцофф
Yudjin: В ожидании праздника…
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6641
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.08.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
У нас в совхозе Новоильинский, на 4 отделении, в п.Валерьяновка, был маслозавод, на котором делали и мороженное

Ну ,а ликероводочный завод был?
Не было,а в Зтб был пивзавод :-P

[Исправлено: Добринцофф, 10.08.2019 - 18:06]
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§ Ваш земляк
Yudjin: В ожидании праздника…
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2329
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.08.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Я помню, что таким же образом жители соседнего дома праздновали юбилей своего дома.
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§ Ваш земляк
Yudjin: В ожидании праздника…
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2329
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.08.19 - 18:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
На Проспекте Сахарова в 14:00 начало митинга за честные выборы.

Серый, прекращай тут за Москву писать! Ведь правда, не в тему! Пиши во флуд!
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§ drakon
Yudjin: В ожидании праздника…
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17053
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.08.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Не было,а в Зтб был пивзавод

Оно,что, с детства пиво - пили.
По многим ваще то - заметно... :lol: :oops:
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§ Добринцофф
Re: Yudjin: В ожидании праздника…
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6641
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.08.19 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Сейчас на площади вместе с коллегами работает Маша Борзунова, которая совершила настоящий подвиг две недели назад и 10 часов отработала в прямом эфире с улиц города.

В чём подвиг,то?
Это её работа и не больше ,люди по 12 часов в смене работают и никто не считает это подвигом.
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§ Обликоморале
Yudjin: В ожидании праздника…
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6694
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Тю, на автобус и в город. 15-20 минут и ещь его в Морозко до соплей зеленых.
Цитата:
drakon:
сётаки, мы деревенские Пацаны были счастливее

Ты даже в детстве сумел пристроится.
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§ Обликоморале
Yudjin: В ожидании праздника…
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6694
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
В чём подвиг,то?

Тс, там уже давно произошла подмена понятий.
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§ yudjin
Re: Yudjin: В ожидании праздника…
yudjin


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Сообщений: 6036
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 10.08.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: на таких мероприятиях организовывали праздничную торговлю,

ну шо ты всё в потребл...тво переводишь? ... А пели, плясали, цветочную мозайку за мороженку что ли делали или палку колбасы "Молочной" по 2.10 за кило?
Просто люди знали, ценили, гордились своей историей и имели честь, совесть и долг участвовать в празднике своего города... Душевность пропала у народа и душа у города, однако...
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§ Ваш земляк
Yudjin: В ожидании праздника…
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2329
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.08.19 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
ну шо ты всё в потребл...тво переводишь?

Бытиё определяет сознание.
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§ Добринцофф
Re: Yudjin: В ожидании праздника…
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6641
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 11.08.19 - 02:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А пели, плясали, цветочную мозайку за мороженку что ли делали или палку колбасы "Молочной" по 2.10 за кило?

Ну ,что нужно объяснять почему люди пляшут и поют?
Цитата:
yudjin:
Просто люди знали, ценили, гордились своей историей и имели честь, совесть и долг участвовать в празднике своего города...

Бла бла бла,немного не так ,правильно будет "Партия-ум, честь и совесть нашей эпохи" ты наверно это хотел сказать :lol:
Все праздники в те времена проходили по одному сценарию,сначала на работе бахнут для разгону,потом ещё в колонне немного для настроения,затем ярмарка,мороженки,пиво,чебуреки .После этого уже можно петь , танцевать и гордиться тем ,что ты живёшь в самой великой и могучей стране на земле.
Цитата:
yudjin:
ну шо ты всё в потребл...тво переводишь?

Кстати инстинкт потр....ва в те времена был развит как никогда,и если что то, где то "выкидывали" то очередь мгновенно образовывалась буквально из ниоткуда,при том ,что мобильных телефонов не было.
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