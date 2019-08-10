Цитата: yudjin:

А пели, плясали, цветочную мозайку за мороженку что ли делали или палку колбасы "Молочной" по 2.10 за кило?

Ну ,что нужно объяснять почему люди пляшут и поют?

Цитата: yudjin:

Просто люди знали, ценили, гордились своей историей и имели честь, совесть и долг участвовать в празднике своего города...

Бла бла бла,немного не так ,правильно будет "Партия-ум, честь и совесть нашей эпохи" ты наверно это хотел сказать

Все праздники в те времена проходили по одному сценарию,сначала на работе бахнут для разгону,потом ещё в колонне немного для настроения,затем ярмарка,мороженки,пиво,чебуреки .После этого уже можно петь , танцевать и гордиться тем ,что ты живёшь в самой великой и могучей стране на земле.

Цитата: yudjin:

ну шо ты всё в потребл...тво переводишь?

Кстати инстинкт потр....ва в те времена был развит как никогда,и если что то, где то "выкидывали" то очередь мгновенно образовывалась буквально из ниоткуда,при том ,что мобильных телефонов не было.