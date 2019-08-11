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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2329
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 00:51
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7856
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 11.08.19 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:

Цитата:
Серый волк:

До играитесь. Уберёте Путина, получите второго Порошенко. Разарвут на части РФ, и запад с удовольствием поможет. Будите потом локти кусать. :-(
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2329
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 01:11
Комментарий проходит проверку.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1050
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 11.08.19 - 02:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Вывсёврёте! Не может быть такого! По телевизору показывают, что больницы у нас все новые и с евроремонтом!


По телику за "Буревестник" в Архангельской области пока не показывали.
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