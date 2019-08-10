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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2327
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.08.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Всё с тобой понятно...
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


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Сообщений: 6694
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И ты думаешь, что в оре толпы можно что-то разобрать?

Есть неплохой вариант забастовка и чаще всего он действенный.
И у нас и у них и на западе, не сложно поискать статьи реальные об этом.
Сейчас не 90-е, сразу кому надо шевелятся.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6694
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну хай развлекаются раз разрешили.

Да там кого только не было и пи... ой,лгбт движение, панки, ауешники, реперы и т.д.
Вот только не видно и не слышно учёных,врачей, учителей,сталеваров,фермеров,шахтёров,строителей... Да, многие из них живут хреново.. Но жить ещё хуже не хочет никто...
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6694
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут за Самару слышал говорили...
Больницы
Поликлинники
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


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Сообщений: 11834
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Есть неплохой вариант забастовка и чаще всего он действенный.

Забастовка всегда против хозяина. Соответственно, если нужно что-то от власти - бастовать должны бюджетники или работники стратегических предприятий (транспортники, например). А работники частных предприятий ничего сделать не могут. Но и при забастовках простым людям будет нанесён ущерб. Знакомый рассказывал - в Берлине транспортники бастовали, не мог до работы добраться. Работодатель не уволил, но дневную зарплату вычел.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11834
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Больницы Поликлинники

В плане благоустройства в России, конечно, хуже чем у нас. Был недавно в Челябинске - мимо какой-то поликлиники проходил. Это же ужас какой-то - вся облупленная, какая внутри - не знаю. Надеюсь, хоть врачи там лучше.
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§ Сабыр
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сабыр


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Сообщений: 206
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 10.08.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас красивые больницы,но тупые врачи. А в России наоборот,смотришь такие светила принимают в ободранных кабинетах. А узисты какие в рф... Наши 2 богини с золотыми запросами им в подмётки не годятся.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17053
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.08.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это же ужас какой-то - вся облупленная,

Говорят, КОстанайская городская больница,
самая хреновая в Казахстане... :-o :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.08.19 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Говорят

Говорят в Москве кур доят.
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2327
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.08.19 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В плане благоустройства в России, конечно, хуже чем у нас. Был недавно в Челябинске - мимо какой-то поликлиники проходил. Это же ужас какой-то - вся облупленная, какая внутри - не знаю. Надеюсь, хоть врачи там лучше.

Вывсёврёте! Не может быть такого! По телевизору показывают, что больницы у нас все новые и с евроремонтом!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2327
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.08.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В плане благоустройства в России, конечно, хуже чем у нас. Был недавно в Челябинске - мимо какой-то поликлиники проходил. Это же ужас какой-то - вся облупленная, какая внутри - не знаю.

А ещё в России бесплатная медицина.И не надо платить за лечение - ни за анализы, ни за операции, ни вообще за лечение!Так по телевизору говорят!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2327
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.08.19 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попал я в прошлом году - упал с табурета и порвал стопу. Хорошо так порвал, сантиметров семь в длину и полтора в глубину. Хорошо ещё, что порвал дома у знакомых, а хозяйка в больнице районной работает. Так она мня и уколами со шприцами обеспечила, и всем остальным. А так бы я тысяч пять бы выложил. Перевязки вот бесплатные были - ничего, кроме фурацилина, перекиси и бинтов в больнице нет. А у знакомого в этой же больнице теперь уже жена в реанимации работает. Так там вообще жесть - со стороны никаких лекарств нельзя, только те, которые в больнице есть. И зарплата у медсестёр 15-17 тысяч. Но по телевизору такое не показывают...
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2327
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.08.19 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Количество служащих в Росгвардии превысило 430 000 человек - это больше, чем сухопутная армия.
ПыСы. Это так, информация к размышлению. С кем они собираются воевать?!
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§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2327
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 11.08.19 - 00:35
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§ Серый волк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10574
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 11.08.19 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем бобра в этой ночи!
Немного пролистал спам. Смотрю тут несколько брехливых шестерил приплинтусных акунамата трудились потели весь день своих грязных лапок не покладая. :lol:
Вот интересно им хоть помойный бачок из акиматского буфета с пятницы оставили? :-)
Или как тараканам крошки по углам? :lol:
Граждан пришедших на митинг отстаивать своё право на честные выборы в 16 часов насчитали 47 тысяч Тех, кто прошел рамки со стороны Трёх вокзалов на проспект Сахарова. Подсчет на рамках. Прощедщих в начале концерта уже никто не считал.
Все кадры трансляции доступны на канале Дождь, на Эхо Москвы, На Медузе.
Ни один федеральный канал на митинге не снимал если только из под полы телефоном ;-)
Появившуюся съемочную группу врущего канала Россия-1 граждане окружили плотным кольцом еще перед входом и скандируя "позор" не дали снимать этому рупору пропаганды и заставили удалиться.
Так что настоящих кадров у федеральных каналов быть не может.
Только подтасовки, надерганное чужое сопровожденное враньем. В глубинках и акунамататских ширинках еще есть дикари верящие телевизору. :lol:
Что им покладут в глупые черепухи не знаю и знать не хочу.
Для любого цивилизованного человека в Москве и СПБ эти каналы умерли.

Дождь - единственный телеканал, к которому все относились достойно и уважительно.
И отлично было видно поддержку в работе, напомню с 13 до 20 с хвостиком часов в ПРЯМОМ ЭФИРЕ с Сахарова, а затем с улиц центра города.
Хроника на Эхе https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2480267-echo/

Хроника от Медузы. Очень много качественных фото, по их данным в заголовке 50тыс участников. https://meduza.io/feature/2019/08/10/na-miting-na-prospekte-saharova-prishli-50-tysyach-chelovek-fotografii

Ну и конечно видео можно найти на Дожде
https://tvrain.ru/
Не бойтесь быть свободными.


Троллям акунаматата найти пирожок в мусорке.
Идиотам с сеном в головах, словами Элли, идущей в изумрудный город, немножечко мозгов ну хотя-бы соломенных. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 10.08.2019 - 21:36]
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