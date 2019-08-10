Серый волк Флуд и оффтопик (часть 4) #1875





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10574

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:36 Всем бобра в этой ночи!

Немного пролистал спам. Смотрю тут несколько брехливых шестерил приплинтусных акунамата трудились потели весь день своих грязных лапок не покладая.

Вот интересно им хоть помойный бачок из акиматского буфета с пятницы оставили?

Или как тараканам крошки по углам?

Граждан пришедших на митинг отстаивать своё право на честные выборы в 16 часов насчитали 47 тысяч Тех, кто прошел рамки со стороны Трёх вокзалов на проспект Сахарова. Подсчет на рамках. Прощедщих в начале концерта уже никто не считал.

Все кадры трансляции доступны на канале Дождь, на Эхо Москвы, На Медузе.

Ни один федеральный канал на митинге не снимал если только из под полы телефоном

Появившуюся съемочную группу врущего канала Россия-1 граждане окружили плотным кольцом еще перед входом и скандируя "позор" не дали снимать этому рупору пропаганды и заставили удалиться.

Так что настоящих кадров у федеральных каналов быть не может.

Только подтасовки, надерганное чужое сопровожденное враньем. В глубинках и акунамататских ширинках еще есть дикари верящие телевизору.

Что им покладут в глупые черепухи не знаю и знать не хочу.

Для любого цивилизованного человека в Москве и СПБ эти каналы умерли.



Дождь - единственный телеканал, к которому все относились достойно и уважительно.

И отлично было видно поддержку в работе, напомню с 13 до 20 с хвостиком часов в ПРЯМОМ ЭФИРЕ с Сахарова, а затем с улиц центра города.

Хроника на Эхе https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2480267-echo/



Хроника от Медузы. Очень много качественных фото, по их данным в заголовке 50тыс участников. https://meduza.io/feature/2019/08/10/na-miting-na-prospekte-saharova-prishli-50-tysyach-chelovek-fotografii



Ну и конечно видео можно найти на Дожде

https://tvrain.ru/

Не бойтесь быть свободными.





Троллям акунаматата найти пирожок в мусорке.

Идиотам с сеном в головах, словами Элли, идущей в изумрудный город, немножечко мозгов ну хотя-бы соломенных.



[Исправлено: Серый волк, 10.08.2019 - 21:36]