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§ NG.kz
Костанайская городская больница попала в список самых малорезультативных лечебных заведений Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36423
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.08.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фонд социального медицинского страхования составил рейтинг медорганизаций Казахстана. По госзаказу жителей страны обслуживают 1 404 медицинских учреждения. Больше всего недочетов выявили в работе четырех больниц. Одна из них - Костанайская городская.
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§ Серый волк
Re: Костанайская городская больница попала в список самых...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10573
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 08.08.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шестерили, шестерили. Сами все деревья вырубили под корень, чтоб прогнуться перед дикими чинушами, пусть пациенты у этой рукотворной пустыни жарятся, только бы засчитали прогиб.

Не помогла порубленная роща.
Не стоило пускать слюней,
Чиновникам столиц плевать в пустыни,
Неграмотный Чимкентер им важней.
:lol:
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§ Дантист
Re: Костанайская городская больница попала в список самых...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 600
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 08.08.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а чего можно было ждать, если основная проблема по мнению облздрава, как разукрасить рессепшн поликлиник.
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§ arman_kst
Re: Костанайская городская больница попала в список самых...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 08.08.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да вообще не доволен я сегодняшней системой. Мама заболела, обострение по хроническому заболеванию - ревматоидный артрит. Вызывали 2 раза скорую, думали может заберут и положат в городскую больницу. Но отказывают, отправляют в поликлинику № 3, а как туда пойти и сдавать анализы, если даже с комнаты не выйти из-за болезни.
Врачи с поликлиники приходили, уколы делали с обезболивающим, а толку от них не было. В итоге пришлось положить за деньги в железнодорожную больницу.
Там дополнительно сказали, что есть подозрение на воспаление легких. Рентген сделали - подтвердилось. Почему нельзя было положить, как раньше было? Человек не может ходить, как можно по кабинетам ходить?
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§ Маркс
Костанайская городская больница попала в список самых малорезультативных лечебных заведений Казахстана
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 08.08.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да сейчас все наши больницы радуют, и платные, и бесплатные. В бесплатные можно только анализы сдавать, больше там ловить нечего. В платных пока еще могут поставить диагноз и заявить, что если срочно не сделаешь операцию, то умрешь или потеряешь какой-нибудь жизненно-важный орган. И провожают тебя на выход. И ты стоишь на выходе и думаешь, а дальше-то куда? Хорошо, если есть деньги, потому что тогда можно поехать в Россию, где Казахстанцев встречают с распростертыми объятиями и лечат. А потом наши экономисты удивляются, а что это курс тенге так катастрофически валится по отношению к другим валютам.
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§ 1234
Костанайская городская больница попала в список самых малорезультативных лечебных заведений Казахстана
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 09.08.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К сожалению, это уже давно не больница.
это - ХОСПИС. :-x
Для тех, у кого нет выбора (читай денег). :-(

[Исправлено: 1234, 09.08.2019 - 12:09]
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§ 1234
Re: Костанайская городская больница попала в список самых...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 707
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 09.08.19 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Неграмотный Чимкентер им важней.

А зятёк ку укина лучше руководил?
При нём и начался развал.
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§ drakon
Re: Костанайская городская больница попала в список самых...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17053
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.08.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Больше всего недочётов в работе выявили в Костанайской городской больнице, Центральной больнице Балхаша, Центральной дорожной больнице Нур-Султана и Текелийской городской больнице.

Для Алекса... :lol: :oops: :-P
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§ alex_60
Костанайская городская больница попала в список самых малорезультативных лечебных заведений Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.08.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Для Алекса.

Недочеты в работы не говорят что она плохая. Это больше с документооборотом связано, отчетами.
Костанайская область по рейтингам тоже в хвосте. Как бы.
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§ drakon
Костанайская городская больница попала в список самых малорезультативных лечебных заведений Казахстана
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17053
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.08.19 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Это больше с документооборотом связано, отчетами.

А думал, что в больнице - лечат. А не отчёты больным - читают... :lol: :-P
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§ alex_60
Костанайская городская больница попала в список самых малорезультативных лечебных заведений Казахстана
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4455
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.08.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
думал, что в больнице -

Ты правильно думал.в больнице лечат.
А в министерстве оценивают по отчетам.
Может они по количеству больных оценивают результативность.
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