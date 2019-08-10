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§ NG.kz
В канун Курбан-айта Токаев помиловал двух известных осужденных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36423
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В канун священного праздника Курбан-айт Президент Касым-Жомарт Токаев помиловал двух осужденных - Ярослава Голышкина и Ерлана Балтабая, сообщает на своей странице в Facebook известный блогер Денис Кривошеев.
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§ electro
Re: В канун Курбан-айта Токаев помиловал двух известных...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 10.08.19 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подскажите, "помилование" - это вообще ЧТО?
.... ... .., .... ;0
еще небось и закон соответствующий наличествует?\
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* Victor Yang
В канун Курбан-айта Токаев помиловал двух известных осужденных
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11834
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Подскажите, "помилование" - это вообще ЧТО? .... ... .., .... ;0 еще небось и закон соответствующий наличествует?

Раз помиловали - значит и закон есть. Я сначала было тоже возмутиться хотел - но почитал о преступниках - один хотел денег срубить за неразглашение о преступлении (собственно, преступление против преступника), другой - стырил, но готов вернуть и всё возместить. Если потерпевшие не против - почему бы и нет.
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§ Сыкымы
Re: В канун Курбан-айта Токаев помиловал двух известных...
Сыкымы


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Сообщений: 958
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 10.08.19 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
помилование" - это вообще ЧТО?

Это прощение общепризнанной вины. По факту, прошение о помиловании - признание своих косяков и просьба по типу "понять - простить".
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§ seroff
Re: В канун Курбан-айта Токаев помиловал двух известных...
seroff


(Пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 10.08.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а что Челаха простить гордость не позволяет? Парняга ни за что сидит из за какой то верхушки,а может даже №1
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§ elektron
В канун Курбан-айта Токаев помиловал двух известных осужденных
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3416
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.08.19 - 20:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
seroff:
а что Челаха простить гордость не позволяет?

Вот тоже интересно. В принципе и прощать то не за что, если не совершал. И я вот не верю, что молодой там их всех замочил. А реальный преступник на свободе. Оставили пацана жить, а жизнь то как то и не заладилась. Между прочим ни одного внятного заключения какой либо экспертизы, в том числе баллистической, так ведь и не прозвучало. А содержание под стражей не виновного. то же ведь преступление.
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