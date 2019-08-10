Цитата: Victor Yang:

И ты думаешь, что в оре толпы можно что-то разобрать?

Есть неплохой вариант забастовка и чаще всего он действенный.

И у нас и у них и на западе, не сложно поискать статьи реальные об этом.

Сейчас не 90-е, сразу кому надо шевелятся.