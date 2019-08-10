elektron В канун Курбан-айта Токаев помиловал двух известных осужденных #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3416

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:48 Цитата: seroff:

а что Челаха простить гордость не позволяет?

Вот тоже интересно. В принципе и прощать то не за что, если не совершал. И я вот не верю, что молодой там их всех замочил. А реальный преступник на свободе. Оставили пацана жить, а жизнь то как то и не заладилась. Между прочим ни одного внятного заключения какой либо экспертизы, в том числе баллистической, так ведь и не прозвучало. А содержание под стражей не виновного. то же ведь преступление.