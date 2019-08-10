/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 125 из 125«1...123124125
§ Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2321
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.08.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Всё с тобой понятно...
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6694
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И ты думаешь, что в оре толпы можно что-то разобрать?

Есть неплохой вариант забастовка и чаще всего он действенный.
И у нас и у них и на западе, не сложно поискать статьи реальные об этом.
Сейчас не 90-е, сразу кому надо шевелятся.
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6694
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну хай развлекаются раз разрешили.

Да там кого только не было и пи... ой,лгбт движение, панки, ауешники, реперы и т.д.
Вот только не видно и не слышно учёных,врачей, учителей,сталеваров,фермеров,шахтёров,строителей... Да, многие из них живут хреново.. Но жить ещё хуже не хочет никто...
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6694
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут за Самару слышал говорили...
Больницы
Поликлинники
Профайл

* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11834
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.19 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Есть неплохой вариант забастовка и чаще всего он действенный.

Забастовка всегда против хозяина. Соответственно, если нужно что-то от власти - бастовать должны бюджетники или работники стратегических предприятий (транспортники, например). А работники частных предприятий ничего сделать не могут. Но и при забастовках простым людям будет нанесён ущерб. Знакомый рассказывал - в Берлине транспортники бастовали, не мог до работы добраться. Работодатель не уволил, но дневную зарплату вычел.
Профайл

* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11834
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.19 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Больницы Поликлинники

В плане благоустройства в России, конечно, хуже чем у нас. Был недавно в Челябинске - мимо какой-то поликлиники проходил. Это же ужас какой-то - вся облупленная, какая внутри - не знаю. Надеюсь, хоть врачи там лучше.
Профайл

§ Сабыр
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 10.08.19 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас красивые больницы,но тупые врачи. А в России наоборот,смотришь такие светила принимают в ободранных кабинетах. А узисты какие в рф... Наши 2 богини с золотыми запросами им в подмётки не годятся.
Профайл

* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17051
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.08.19 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это же ужас какой-то - вся облупленная,

Говорят, КОстанайская городская больница,
самая хреновая в Казахстане... :-o :lol:
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 125 из 125«1...123124125
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 104
Пользователей: 1
Всего: 105

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх