Цитата: Victor Yang:

А вот адресно ты что-то сделал конкретно по этим вопросам? Обратился хотя бы к депутатам городской Думы, мэру, зав.гор.здравоохранения, министру и т.д.

Это всё бесполезно. Расскажу историю, которую мне лично рассказал таксист, когда я домой ехал. Он рассказал, что парни с их конторы сняли видео о состоянии дорог в городе и отправили это видео в Администрацию Президента. Оттуда переправили в Оренбург с пометкой "Разобраться". И вот когда снявшие это видео сидели в кафе и пили кофе, к ним подсели крепкие парни и сказали, что если те будут ещё что-нибудь подобное снимать, то им переломают руки. А ещё есть у меня хороший знакомый, который городской депутат от КПРФ. И вот когда я спросил, когда у нас в городе будут хорошие дороги, он мне ответил, что откуда им взяться?! Все голосуют "за" любой бюджет, даже если знают, что денег нет! Почти все депутаты - от "Единой России". Если на ремонт дорог в год выделяется 15 миллионов, и на этот год деньги уже освоены. Вот так! А недавно, когда я приезжал из Самары в Бугуруслан, то узнал, что после визита нынешнего и.о. губернатора было выделено 26(!) миллионов только на одну центральную, Революционную, улицу. Отличные суммы для сравнения. Ну а для ремонта больницы денег как не было, так и нет. Её даже хотели закрыть, но люди взбунтовались. Это здание хотели признать аварийным (каким оно по факту и является) и продать втихаря кому-то из Самары, чтобы сделать там частную поликлинику.

Я ответил на твой вопрос? Сними уже розовые очочки! Не будь таким наивным и не верь, что что-нибудь изменится.