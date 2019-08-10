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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4451
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.08.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Так он согласованный? Ну


Да. На Сахарова.
С двух до четырех.
Но они потом еще "гулять"
По улицам хотят.
Но их предупредили,
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2317
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.08.19 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А вот адресно ты что-то сделал конкретно по этим вопросам? Обратился хотя бы к депутатам городской Думы, мэру, зав.гор.здравоохранения, министру и т.д.

Это всё бесполезно. Расскажу историю, которую мне лично рассказал таксист, когда я домой ехал. Он рассказал, что парни с их конторы сняли видео о состоянии дорог в городе и отправили это видео в Администрацию Президента. Оттуда переправили в Оренбург с пометкой "Разобраться". И вот когда снявшие это видео сидели в кафе и пили кофе, к ним подсели крепкие парни и сказали, что если те будут ещё что-нибудь подобное снимать, то им переломают руки. А ещё есть у меня хороший знакомый, который городской депутат от КПРФ. И вот когда я спросил, когда у нас в городе будут хорошие дороги, он мне ответил, что откуда им взяться?! Все голосуют "за" любой бюджет, даже если знают, что денег нет! Почти все депутаты - от "Единой России". Если на ремонт дорог в год выделяется 15 миллионов, и на этот год деньги уже освоены. Вот так! А недавно, когда я приезжал из Самары в Бугуруслан, то узнал, что после визита нынешнего и.о. губернатора было выделено 26(!) миллионов только на одну центральную, Революционную, улицу. Отличные суммы для сравнения. Ну а для ремонта больницы денег как не было, так и нет. Её даже хотели закрыть, но люди взбунтовались. Это здание хотели признать аварийным (каким оно по факту и является) и продать втихаря кому-то из Самары, чтобы сделать там частную поликлинику.
Я ответил на твой вопрос? Сними уже розовые очочки! Не будь таким наивным и не верь, что что-нибудь изменится.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11830
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.19 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
пусть лучше где-нибудь в другом месте революции происходят, но не в нашем болоте! Уж лучше из-под коряги булькать о том, что не нужно никаких перемен.

А тебе лишь бы были какие-то перемены, но неважно как они отразятся на твоей жизни - лишь бы были?
Цитата:
Ваш земляк:
А в Кустанае задержали трёх человек за якобы пронос бомбы.

Какая бомба? Откуда? Кто-то из своих позвонил - сказал что видит подозрительных людей. Пришли разбираться. О бомбе речь и не шла. Или ты хочешь, чтобы на сообщения о подозрительных людях полиция реагировала "когда будет преступление - тогда и звоните"? И тогда опять будешь кричать о бездействии?
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11830
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.19 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Расскажу историю,

Читал я эту историю.
Цитата:
Ваш земляк:
Это всё бесполезно.

А ты пробовал? С очевидцами предыдущей истории знаком?
Цитата:
Ваш земляк:
Сними уже розовые очочки!

А это мне очень нравится! У меня, значит, розовые очки, когда я призываю к диалогу, а у тебя их нет, когда ты призываешь сменить одних жуликов на других и веришь, что при других жуликах что-то изменится? У тебя те же очочки, только с другими диоптриями.
Цитата:
Ваш земляк: Если на ремонт дорог в год выделяется 15 миллионов, и на этот год деньги уже освоены.

И ты думаешь, что при "другой власти" деньги волшебным образом появятся? Откуда? Их будут выделять из того же бюджета и если их будет больше - значит, что-то другое урежут.

[Исправлено: Victor Yang, 10.08.2019 - 19:13]
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3415
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.08.19 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Киселёв ТВ смотришь? Что, в Германии его тоже транслируют?

Не, рассуждаю просто, мысли вслух. СВ восхваляет как там всё хорошо, хотя вся Россея вроде не Москва - известно. Но несмотря на все трудности в регионах, находятся дереворубы именно в Москве, для проведения таких акций Странно всё это.
Новального транслируют? это не смешно уже. События оповещают, и он как "жертва" :lol: без подоплёк. ПисАл же уже. ;-)

[Исправлено: elektron, 10.08.2019 - 14:25]
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