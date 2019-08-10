Цитата: Victor Yang:

Ради чего участники митингов тратят своё время, рискуют быть арестованными? В Москве всё так плохо, что нужны какие-то кардинальные перемены? Вот серьёзно, со стороны? Чего они ждут от тех, за кого вышли?

Тебе не понять. Это вообще не про выборы, а про свободу. Свободу выбора, о сменяемости власти, о соблюдении, в конце концов, Конституции. Не надо быть настолько зашоренным.Цитата: elektron:

Чешут тут некоторые нам про мытьё мозгов, а у самих уже дождём вымыты просто!

Дождь не смотрю. Мне достаточно посмотреть вокруг себя. Посмотреть на состояние городской поликлиники в моём городе, на состояние дорог, на отсутствие работы. При этом на ТВ мне рассказывают, как у нас всё хорошо. А потом идёт репортаж, в конце которого просят скинуться смс-ками на лечение ребёнка. Но вот почему-то не показывают, как вице-премьеры скупают элитную недвижимость целыми этажами, какие они строят яхты, как собачек на случку возят личными самолётами. Зато это показывает Навальный, демонстрируя при этом документы. После этого Госдума принимает решение засекретить сведения об имуществе первых лиц.