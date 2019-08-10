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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4451
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.08.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну купил бы им вашингтонский обком вторые сматфоны, все бы и разошлись.
А так деньги на ветер.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2317
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.08.19 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ради чего участники митингов тратят своё время, рискуют быть арестованными? В Москве всё так плохо, что нужны какие-то кардинальные перемены? Вот серьёзно, со стороны? Чего они ждут от тех, за кого вышли?

Тебе не понять. Это вообще не про выборы, а про свободу. Свободу выбора, о сменяемости власти, о соблюдении, в конце концов, Конституции. Не надо быть настолько зашоренным.Цитата:
elektron:
Чешут тут некоторые нам про мытьё мозгов, а у самих уже дождём вымыты просто!

Дождь не смотрю. Мне достаточно посмотреть вокруг себя. Посмотреть на состояние городской поликлиники в моём городе, на состояние дорог, на отсутствие работы. При этом на ТВ мне рассказывают, как у нас всё хорошо. А потом идёт репортаж, в конце которого просят скинуться смс-ками на лечение ребёнка. Но вот почему-то не показывают, как вице-премьеры скупают элитную недвижимость целыми этажами, какие они строят яхты, как собачек на случку возят личными самолётами. Зато это показывает Навальный, демонстрируя при этом документы. После этого Госдума принимает решение засекретить сведения об имуществе первых лиц.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2317
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.08.19 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Я же говорю - пусть лучше где-нибудь в другом месте революции происходят, но не в нашем болоте! Уж лучше из-под коряги булькать о том, что не нужно никаких перемен.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3415
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.08.19 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
. При этом на ТВ мне рассказывают, как у нас всё хорошо

Ну на западе показывают, что тоже всё хорошо. Но не везде. Тот же Детройт, промышленный город, полу живой или полу мёртвый. Так сложилось. Не власть же в этом виновата! У истории свои дороги. Когда то процветающие в истории города, сегодня стоят руинами, как памятники. А у Навального самого рыльце в пушку и то что он там презентует, ещё доказать нужно. Когда вот у нас по ТВ покажут его доводы, может поверю. Но пока как просто жертва режима идёт.
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


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Сообщений: 11830
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Это вообще не про выборы, а про свободу.

То есть, просто так участвуют в незаконном мероприятии, где нет даже критерия его успешности? По мне - власть, выражаясь словами Эскобара(не Пабло!) - шо то ...ня, шо это ...ня. И рисковать своей свободой, чтобы поменять одну на другую - это как-то глупо.
Цитата:
Ваш земляк:
Это вообще не про выборы,

А как не про выборы? У Дождя так надпись и висит - "МИТИНГ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ В МОСКВЕ". Сходи по сероволковской ссылке - сам убедишься.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2317
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.08.19 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас вот прочитал про Попова, ещё одного из когорты Первого. Он, оказывается, прожил шесть лет в США, где был корреспондентом "Вестей". И при этом трындит с экрана, что смутно представляет себе жизнь в Америке. Это о том, кто рассказывает нам про внешних врагов. А как с Брилёвым теперь быть? С гражданином Великобритании.Люблю я про этих "патриотов" почитать.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4451
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.08.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
7000 всего пришло.
А заявка согласованная на 100000.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2317
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.08.19 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А у Навального самого рыльце в пушку и то что он там презентует, ещё доказать нужно

А когда его называют агентом Запада, почему-то никаких доказательств не приводят. Ну а чтобы иметь представление о его расследованиях, нужно хотя бы посмотреть их.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3415
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.08.19 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Всегда и во все времена было большинство, которым выбирается власть. И недовольное меньшинство, не способное смирится, что всё не так! :lol: :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3415
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.08.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
7000 всего пришло.А заявка согласованная на 100000.

Ну так дураков не нашли, пришли только проплаченные :lol: 8-)
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2317
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.08.19 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У Дождя так надпись и висит - "МИТИНГ ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ В МОСКВ

А на заборе написано одно, а там дрова! Какое , всё-таки, узкое мышление!Цитата:
Victor Yang:
То есть, просто так участвуют в незаконном мероприятии, где нет даже критерия его успешности?

Вообще-то, этот митинг разрешённый. Властями. Ну а как быть с 31-ой статьёй Конституции, где гражданам гарантируется свобода собраний, митингов и шествий. За это ещё Лимонов митинговал. Но тебе же это не интересно, главное - чтобы в болоте было тихо и стабильно, да чтобы корма побольше подбрасывали.
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11830
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.19 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Посмотреть на состояние городской поликлиники в моём городе, на состояние дорог

А вот адресно ты что-то сделал конкретно по этим вопросам? Обратился хотя бы к депутатам городской Думы, мэру, зав.гор.здравоохранения, министру и т.д.? В РК есть такая возможность - написать на портал в микроблог, думаю и в России такая имеется. Подписи можно собирать, наконец, добиваться решения какого-то одного вопроса конкретного. Что-нибудь из этого тобой сделано? Недоработки в наших странах есть везде, в том числе и у представителей власти, но ты, как потребитель молчишь почему-то, недовольства услугами не выражаешь. Повторюсь - конкретными услугами. Займи позицию общественника - добивайся улучшения жизни в своём городе, микрорайоне.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2317
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.08.19 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну так дураков не нашли, пришли только проплаченные

Киселёв ТВ смотришь? Что, в Германии его тоже транслируют?
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11830
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.19 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А заявка согласованная на 100000.

Так он согласованный? Ну хоть мозги включили организаторы.
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* Ваш земляк
Флуд и оффтопик (часть 4)
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 2317
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 10.08.19 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А "Российская Газета" сейчас написала, что Соболь готовит провокации на митинге. А в Кустанае задержали трёх человек за якобы пронос бомбы. Ничего не напоминает?! А ещё пишут, что пришло 40 тысяч человек.
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