Цитата: Подскажите, а чем может похвастаться нынешнее руководство областного центра в юбилейный год? Какими открытиями на благо рядового жителя Костаная? Как, вы разве не видели феерических отчётов? Там же целый час толкли воду в ступе!

Видите цирк организовали, и ишака зеркального в этот циркус закупили.

Ещё можно медитировать на пеньки, и наверное барыши от дров из центра города. Что касается городской собственности, могут наверное похвастать (между своих жуликов и ономастов) сколько детских садов, украли, развалили и что ликвидировали. Как боролись за единогласность по Гагарину...

Они гастарбайтеры чужие истории этого города! И праздник соответственно гастарбайтерскому мировозрению - гастарбайтерский.