Victor Yang Флуд и оффтопик (часть 4) #1827





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 11824

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 17:32 Цитата: . А кто поковарнее может и сам власти желает! Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=812149&topic_id=38281&forumid=1#812149 Чтоб усе воровате могли. А кто поковарнее может и сам власти желает!Источник:

Депутаты не могут воровать - но они очень хорошо могут лоббировать.

Мне вот что интересно - в МосГорДуме 45 мест, зарегистрировано 233 кандидата, отказано 57. И насколько могут эти незарегистрированные улучшить жизнь москвичам? Ради чего участники митингов тратят своё время, рискуют быть арестованными? В Москве всё так плохо, что нужны какие-то кардинальные перемены? Вот серьёзно, со стороны? Чего они ждут от тех, за кого вышли? По-моему, Москва не страдает от неправильного распределения средств (а именно этим занимаются депутаты в основном). Да и вообще не страдает.