Цитата: electro:

Подскажите, "помилование" - это вообще ЧТО? .... ... .., .... ;0 еще небось и закон соответствующий наличествует?

Раз помиловали - значит и закон есть. Я сначала было тоже возмутиться хотел - но почитал о преступниках - один хотел денег срубить за неразглашение о преступлении (собственно, преступление против преступника), другой - стырил, но готов вернуть и всё возместить. Если потерпевшие не против - почему бы и нет.