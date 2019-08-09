elektron Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1847





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3408

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:08 Цитата: drakon:

Это случайно не твой.



Не, мой весь чёрный почти. Да и болеет, позавчера в клинику возил, вчера забрал. Брюхо постригли, уклы, пилюли. Всё как у человеков почти



[Исправлено: elektron, 09.08.2019 - 10:09]