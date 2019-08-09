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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2757
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.08.19 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
КОстанайская лавочка, ещё заряжает смартфоны?

Я спрашивал местных тут же во флуде - нет ответа. Либо лавочки тю-тю. Либо местных не осталось ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2757
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.08.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мож Абайка ответит, вопросы #1441-#1446. Если конечно он местный ))
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6685
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 06:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Либо местных не осталось

Местный один Марик был, ну и Юджин ещё. Остальные эмигранты, да разные боты. :lol:
А так да, акиматовских надо спрашивать. ЦПКО рядом с ними, пусть булки протрясут до лавочек и отчитаются шо с ними. Там их вроде должно быть аш четыре.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6685
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 06:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol: :lol: :lol:
В постели дед с бабкой.
У деда ничего не получается.
Дед ворчит, отворачивается к стенке со словами: - Долбаный Путин!
Бабка: - Господи, Путин-то здесь при чем?
Дед: - Ну, не знаю, при Ельцине такого не было!
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6685
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
был у нас там один местный похожий: :lol: :lol: :lol: Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=812131&topic_id=38281&forumid=1#812131

Может это дядя мой, он самого Команданте знал.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6685
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мне давно уже не до праздников - работать надо, деньги зарабатывать. Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=38281&forumid=1

арбайтен,арбайтен унд копайтен..сегодня ставка по двойному тарифу..
я вот уже на ужин заработал...
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