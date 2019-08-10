Цитата: maxsaf:

Что могло быть вкуснее мороженого с автолавки пару раз в год...

Подтверждаю. Я хоть и городской, но у бабушки с дедушкой в Ульяновке реально мороженое с автолавки было только по праздникам.



А автору могу только позавидовать - какие проблемы у него. Мне давно уже не до праздников - работать надо, деньги зарабатывать. Иначе не выжить.