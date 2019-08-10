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§ NG.kz
Елки летом?! В Костанае возможно!
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36422
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео, на котором неизвестный мужчина планомерно "забивает" мусорные контейнеры у ТЦ " Солнечный"прошлогодними новогодние елки, прислал нам читатель под ником Неизвестный.
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§ Обликоморале
Re: Елки летом?! В Костанае возможно!
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6682
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Yж больно хорошо они сохранились.
У меня при грамотном уходе, максимум до майских доживали :lol:
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§ Victor Yang
Re: Елки летом?! В Костанае возможно!
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11821
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.08.19 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь можно было в горшки большие посадить, поливать и через три месяца уже продавать.
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