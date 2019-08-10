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§ NG.kz
Опасность для авиапассажиров несет глобальное потепление
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36422
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глобальное потепление приведет к усилению турбулентности ясного неба над Северной Атлантикой, что может представлять опасность для авиапассажиров.
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§ Обликоморале
Re: Опасность для авиапассажиров несет глобальное потепление
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6682
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Глобальное потепление приведет к усилению турбулентности ясного неба над Северной Атлантикой Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35763

Кирдык скоро Америке, никто туда летать не будет. :lol:
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* Козлов я
Re: Опасность для авиапассажиров несет глобальное потепление
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.08.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Над Атлантикой турбулентность была всегда.Просто нагнетаются страхи. Я еще в далеком 1985 летел над Бермудским треугольником и попали в эту тряску.Вот это нас тряхало! Еще и кушать разнесли. Так мы этим кофе на коленках обляпались по самое не могу! Сразу раскрыл тайну исчезновения самолетов в Бермудах. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Опасность для авиапассажиров несет глобальное потепление
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6682
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Я еще в далеком 1985 летел над Бермудским треугольником

В гости к Ф. Кастро?
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* Козлов я
Опасность для авиапассажиров несет глобальное потепление
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 356
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.08.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
В гости к Ф. Кастро?

Поражаюсь вашей осведомленности! :lol:
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§ Обликоморале
Опасность для авиапассажиров несет глобальное потепление
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6682
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Логика 8-)
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