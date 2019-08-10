Козлов я Re: Опасность для авиапассажиров несет глобальное потепление #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 356

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:08 Над Атлантикой турбулентность была всегда.Просто нагнетаются страхи. Я еще в далеком 1985 летел над Бермудским треугольником и попали в эту тряску.Вот это нас тряхало! Еще и кушать разнесли. Так мы этим кофе на коленках обляпались по самое не могу! Сразу раскрыл тайну исчезновения самолетов в Бермудах.