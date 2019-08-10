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§ NG.kz
Две попытки провоза наркотиков через границу пресекли пограничники на ОПК "Кайрак"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36421
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как и где находят наркотики, которые везут "для себя" через российско-казахстанскую границу, рассказал читателям на примере последних случаев карабалыкский портал "Айна".
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§ maxsaf
Re: Две попытки провоза наркотиков через границу пресекли...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2757
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.08.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не пойму, рубашка на фото черно-синяя или бело-золотая :-o :-)
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