abaika95 Re: Yudjin: В ожидании праздника… #1





(Пользователи) Сообщений: 160

Регистрация: 05.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 09:08 Да раньше все было круто, деревья выше, трава зеленее, мороженое вкуснее, София Ротару моложе, лидер государства бровастей чем сейчас) вот Юджин из столетее в столетие пожилые люди были недовольны настоящим и восхищались прошлым) это закон жизни и ничего не попишешь, так что нужно воспринимать все с хоть немного но с оптимизмом) всех Костанайцев с наступающим праздником!