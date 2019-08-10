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§ NG.kz
Yudjin: В ожидании праздника…
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36421
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.19 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чем может похвастаться нынешнее руководство областного центра в юбилейный год? Пыльной брусчаткой, деревьями «под шарик», заваленными мусорными площадками, неухоженными скверами и набережными, а может, неоднозначными переименованиями?
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§ abaika95
Re: Yudjin: В ожидании праздника…
abaika95


(Пользователи)
Сообщений: 160
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.08.19 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да раньше все было круто, деревья выше, трава зеленее, мороженое вкуснее, София Ротару моложе, лидер государства бровастей чем сейчас) вот Юджин из столетее в столетие пожилые люди были недовольны настоящим и восхищались прошлым) это закон жизни и ничего не попишешь, так что нужно воспринимать все с хоть немного но с оптимизмом) всех Костанайцев с наступающим праздником! ;-)
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§ Добринцофф
Re: Yudjin: В ожидании праздника…
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6636
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.08.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В те славные далёкие времена,праздники делать было намного проще,обычно на таких мероприятиях организовывали праздничную торговлю,на которых гражданин СССР неискушённый изобилием товаров в магазинах,мог купить чё нибудь вкусненькое,палку колбасы, бутылку спиртного ну и конечно же мороженку детям,вот этого скромного набора в принципе уже было достаточно для праздничного настроения.
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§ maxsaf
Yudjin: В ожидании праздника…
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2757
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.08.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Что могло быть вкуснее мороженого с автолавки пару раз в год... :-)
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* Обликоморале
Yudjin: В ожидании праздника…
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6678
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Что могло быть вкуснее мороженого с автолавки пару раз в год...

Ты в какой тьмутаракании жил? :lol:
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§ maxsaf
Yudjin: В ожидании праздника…
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2757
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.08.19 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты в какой тьмутаракании жил?

О, да ))) Говорил же - я деревенский ))
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* Обликоморале
Yudjin: В ожидании праздника…
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6678
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
я деревенский

Деревня деревне рознь.
Кино тоже поди раз в месяц показывали, на собранных по дворам простынях.
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§ Козлов я
Re: Yudjin: В ожидании праздника…
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 354
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.08.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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