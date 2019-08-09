elektron Атамбаеву предъявили обвинения #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3408

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:39 "наша служба и опасна и трудна

и на первый взгляд как будто не видна"

" Вот так друзей теряют, вот так теряют совесть"

А ведь если что и было, вместе же дела то мутили, а вон оно как вышло.

Такой подход на проход. Следующий уже есть.