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§ NG.kz
Атамбаеву предъявили обвинения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36418
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывшему президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предъявлены обвинения в коррупции. Об этом сообщил его адвокат Сергей Слесарев. Юрист отметил, что у него пока мало сведений, но уже известно, что обвинения касаются дела Батукаева.
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§ сайлау курманов
Re: Атамбаеву предъявили обвинения
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3124
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 09.08.19 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Серьезно? Ну тогда другое дело
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§ elektron
Атамбаеву предъявили обвинения
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3408
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.08.19 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"наша служба и опасна и трудна
и на первый взгляд как будто не видна"
" Вот так друзей теряют, вот так теряют совесть"
А ведь если что и было, вместе же дела то мутили, а вон оно как вышло.
Такой подход на проход. Следующий уже есть. 8-)
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§ Обликоморале
Атамбаеву предъявили обвинения
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6672
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 10.08.19 - 06:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
вместе же дела то мутили

Эта бяда всего постсовка, да и не только.
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