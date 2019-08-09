Обликоморале Флуд и оффтопик (часть 4) #1818





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6672

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 06:14 Цитата: maxsaf:

Либо местных не осталось

Местный один Марик был, ну и Юджин ещё. Остальные эмигранты, да разные боты.

А так да, акиматовских надо спрашивать. ЦПКО рядом с ними, пусть булки протрясут до лавочек и отчитаются шо с ними. Там их вроде должно быть аш четыре.