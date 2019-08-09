Цитата: elektron:

Ну что молчим? Вон в Киргизии чего творится!

А что я могу сказать за Киргизию кроме того, что там родился? Конечно, хотелось бы, чтобы правители отвечали за свои косяки, а не принимали законы о неприкосновенности.

ПыСы. А что ты хотел услышать? Что мне всё равно?. Так вот - мне всё равно. Я не жил(ну кроме полутора лет), не живу и не планирую жить в Киргизии. Удовлетворён ответом?