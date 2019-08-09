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§ NG.kz
Анонимный онлайн-опрос сотрудников полиции планирует провести Агентство РК по противодействию коррупции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36418
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куаныш Бекбасов заметил: "Слово «коррупция» уже должно уйти в прошлое". И сообщил - в департамент по противодействию коррупции поступают анонимные звонки о том, что у полицейских забирают часть зарплаты или премии.
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§ maxsaf
Re: Анонимный онлайн-опрос сотрудников полиции планирует...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2747
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.08.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если без регистрации, логинов и паролей, то вам туда столько фигни левой навтыкают, что не разгребетесь. При этом ничего не мешает собрать айпишники, уникальные данные браузера и тому подобное. Проще таксистов поспрашивать, от них и то толку будет больше имхо. ))
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§ olegggon
Re: Анонимный онлайн-опрос сотрудников полиции планирует...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 999
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 09.08.19 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да просто научите их работать без денег, они же не умеют по другому. Выпустите всякие инструкции, пособия для них: "как работать без денег". Может и что получится🙂
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§ Кушмурунец23
Re: Анонимный онлайн-опрос сотрудников полиции планирует...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 09.08.19 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Могу упростить им этот опросЦитата:
- Любой сотрудник, находясь дома, удаленно от службы – у каждого сейчас есть смартфон - может проголосовать по поводу коррупции в вашей организации, - сказал Смагулов. – Хочу заверить, что определить, кто и когда голосовал, будет не возможно.

Считаю, что нужно давно называть вещи своими именами. Ни каких коррупционеров и коррупции, только вор и воровство. А вор должен сидеть в тюрьме
Можно сделать проще и надежнее.
Создать опрос граждан Казахстана, верят ли они в воровство полицейских?
Например, сколько процентов полицейских воровитые и степень воровитости
10% -
20% -
...
...
50% -
...
...
...
100% -
По региону, например по Костанайской области можно такой опрос даже на "НГ" провести. Думаю, что узнав об соотвествующем отношении граждан к воровитости полицейских из подобного опроса, в дальнейшем можно принимать соответствующие решения. Повышать им зарплату на 100 или 200 процентов :lol: :lol: :lol: Кстати, можно было рядовых и сержантов перевести в офицеры,чтобы повысилась зарплата. Вроде подобное как то уже планировалось? :lol:
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§ Кушмурунец23
Re: Анонимный онлайн-опрос сотрудников полиции планирует...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 09.08.19 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Да просто научите их работать без денег

Это очень жестоко будет по отношению к ним. Просто бесчеловечно!
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§ maxsaf
Анонимный онлайн-опрос сотрудников полиции планирует провести Агентство РК по противодействию коррупции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2747
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.08.19 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
можно такой опрос даже на "НГ" провести.

Тоже анонимно? ))
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§ elektron
Анонимный онлайн-опрос сотрудников полиции планирует провести Агентство РК по противодействию коррупции
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3403
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.08.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё кого пускать - не пускать туда, опрос проведите плс.! 8-)
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