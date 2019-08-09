Могу упростить им этот опросЦитата: - Любой сотрудник, находясь дома, удаленно от службы – у каждого сейчас есть смартфон - может проголосовать по поводу коррупции в вашей организации, - сказал Смагулов. – Хочу заверить, что определить, кто и когда голосовал, будет не возможно.

Считаю, что нужно давно называть вещи своими именами. Ни каких коррупционеров и коррупции, только вор и воровство. А вор должен сидеть в тюрьме

Можно сделать проще и надежнее.

Создать опрос граждан Казахстана, верят ли они в воровство полицейских?

Например, сколько процентов полицейских воровитые и степень воровитости

10% -

20% -

...

...

50% -

...

...

...

100% -

По региону, например по Костанайской области можно такой опрос даже на "НГ" провести. Думаю, что узнав об соотвествующем отношении граждан к воровитости полицейских из подобного опроса, в дальнейшем можно принимать соответствующие решения. Повышать им зарплату на 100 или 200 процентов Кстати, можно было рядовых и сержантов перевести в офицеры,чтобы повысилась зарплата. Вроде подобное как то уже планировалось?