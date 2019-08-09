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§ NG.kz
Анонимный онлайн-опрос сотрудников полиции планирует провести Агентство РК по противодействию коррупции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36417
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куаныш Бекбасов заметил: "Слово «коррупция» уже должно уйти в прошлое". И сообщил - в департамент по противодействию коррупции поступают анонимные звонки о том, что у полицейских забирают часть зарплаты или премии.
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§ maxsaf
Re: Анонимный онлайн-опрос сотрудников полиции планирует...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2745
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.08.19 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если без регистрации, логинов и паролей, то вам туда столько фигни левой навтыкают, что не разгребетесь. При этом ничего не мешает собрать айпишники, уникальные данные браузера и тому подобное. Проще таксистов поспрашивать, от них и то толку будет больше имхо. ))
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