Обликоморале Флуд и оффтопик (часть 4) #1788





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6667

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:54 Цитата: Ваш земляк:



Ты вообще с логикой дружишь? Следишь за ходом мыслей и дискуссии? Или так, лишь бы ляпнуть что в ответ. Я вроде ясно, четко и без истерики ответил. Думал шо он якойто из либералов, ответили шо нет. Тебе он по барабану, мне тем более. Что не так?