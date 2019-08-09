Butch Re: С упором на мужицкую силу #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 96

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:00 Цитата: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=681&storyid=25464 Соблюли рудничане и гости города и последнюю традицию, оставив за собой на площади банки, бутылки, окурки и пакетики из-под еды. Источник:

Именно!! Не работники акимата, не "около-них-подрядчики" не прочие так нелюбимые граждане, а рудничане и гости города. Так что может и правильно что всё у нас делается через н-ное место. Зачем для людей не способных ценить хотя бы то что есть делать что-либо хорошо!?