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§ NG.kz
С упором на мужицкую силу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36417
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.19 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном не так уж много праздников, которые принято отмечать народными гуляньями: Новый год, Наурыз, День Победы, ну и, конечно, День города. Традиционно дорога к центральной площади заставлена палатками с едой и мангалами, на сцене вместе с приглашенными выступают местные коллективы, а к вечеру вся площадь напоминает большую помойку. Но День города - праздник особенный. Тут уж организаторы всегда ищут что-то эдакое. Чем запомнился нынешний праздник, читайте в нашем репортаже.
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§ kostyk777
Re: С упором на мужицкую силу
kostyk777


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 06.12.15
Отправлено: 09.08.19 - 00:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- К сожалению, Артик не смог вырваться на гастроли, так как совсем скоро он станет папой, -

https://www.youtube.com/watch?v=a7ECdKFLGT4
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§ Butch
Re: С упором на мужицкую силу
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 96
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.08.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Соблюли рудничане и гости города и последнюю традицию, оставив за собой на площади банки, бутылки, окурки и пакетики из-под еды. Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=681&storyid=25464

Именно!! Не работники акимата, не "около-них-подрядчики" не прочие так нелюбимые граждане, а рудничане и гости города. Так что может и правильно что всё у нас делается через н-ное место. Зачем для людей не способных ценить хотя бы то что есть делать что-либо хорошо!? :-(
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