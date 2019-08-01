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§ NG.kz
Напьется ли область к 2023 году?
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36416
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.08.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
17 июля аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, отчитываясь перед депутатами областного маслихата о своей работе в I полугодии 2019 года, озвучил планы по улучшению снабжения сел питьевой водой. Сейчас в регионе лишь 31,4% населенных пунктов имеют централизованную систему водоснабжения. До 2023 года аналогичные системы предполагается построить еще в 85 селах, затратив на эти цели примерно 68 млрд тенге. Насколько эти планы реалистичны?
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§ pandit
Re: Напьется ли область к 2023 году?
pandit


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Сообщений: 347
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 01.08.19 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Октябрьском сельском округе проживает 3700 человек, это в 6 сёлах. Для 85 поселков предусматривают центральное водоснабжение. Сразу вопрос к Алмату Исенбаеву - Октябрьское вошло в это число? Ни в газетах, ни в Интернете не нашли эту информацию, пожалуйста покажите этот список. Если Октябрьский с/о входит, то население будет спокойно ждать результатов.
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§ Серый волк
Re: Напьется ли область к 2023 году?
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10569
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.08.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В советское время действительно были затрачены огромные средства на строительство групповых водопроводов, обеспечивающих очищенной водой не только райцентры, но и многие села. Источник: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=680&storyid=25452&1564652121


Цитата:
- В начале 90-х годов водовод, который был в Октябрьском, кому-то продали, они выкопали трубы и куда-то увезли, - рассказывает Беспалько. - После этого у жителей нашего села начались проблемы.

Я знаю этот водовод и он огромное количество сёл питал. Там неслабого диаметра трубы были и насосы недетские.

Это, господа, называется диверсия на коммуникациях жизнеобеспечения приравненная к терроризму.
Статья абсолютно по линии госбезопасности и срока давности абсолютно не имеющая. Тех людей по документам продажи и расследованиям и Интерпол искать может и вполне по значимости массовое лишение населенных пунктов водоснабжения на это тянет.
Если этого не происходит и рука руку моет и прикрывает, то можно считать что коррупция это крышует до сих пор.
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§ pandit
Re: Напьется ли область к 2023 году?
pandit


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Сообщений: 347
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 02.08.19 - 08:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здесь люди предлагали потребовать начать расследование, по краже водопровода.Но шансов ноль, поэтому решили не поднимать вопрос. А сосредоточиться на официальном диалоге с властью по поводу строительства новой системы. Надеемся нас услышат. Очень надеемся. В местной школе учится 370 детей, и, простите, в туалетах смывают ковшиками.
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§ 3636
Напьется ли область к 2023 году?
3636


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Сообщений: 1
Регистрация: 09.08.19
Отправлено: 09.08.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Касательно с.Октябрьское Костанайского района, сообщаем, что численность населения в данном селе составляет более 1700 человек. Как указано было в интервью, с целью максимального охвата населения централизованным водоснабжением, в первую очередь планируется строительство водопроводов для сел с населением от 1000 человек и выше. Учитывая изложенное, в с.Октябрьское планируется строительство централизованного водоснабжения. В тоже время, для проектирования системы водоснабжения необходим источник водоснабжения. В настоящее время, использование Затобольского месторождения подземных вод, невозможно ввиду того, что скважины данного месторождения расположены на земельном участке, находящемся в частной собственности. В качестве альтернативы, планируется использовать Абайское месторождение подземных вод, но только после проведения по нему доразведки с последующим утверждением запасов подземных вод. Управление энергетики и ЖКХ является заказчиком по выполнению данных работ. Работы по доразведке Абайского месторождения подземных вод, планируется выполнить в 2020 г. Только после утверждения запасов по Абайскому месторождению подземных вод, акиматом Костанайского района будет разработана проектно-сметная документация на строительство централизованного водоснабжения для с.Октябрьское.
Руководитель Управления энергетики и ЖКХ А. Исенбаев
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§ elektron
Напьется ли область к 2023 году?
elektron


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Сообщений: 3398
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.08.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
3636:
В настоящее время, использование Затобольского месторождения подземных вод, невозможно ввиду того, что скважины данного месторождения расположены на земельном участке, находящемся в частной собственности


Источники и резервные запасы воды, по сути являются стратегически важными для жизнеобеспечения объектами. Как и каким образом, этот земельный участок мог быть приватизирован? Реприватизироать! Или "хозяин-владелец" "недосягаем?
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§ pandit
Напьется ли область к 2023 году?
pandit


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Сообщений: 347
Регистрация: 04.09.12
Отправлено: 09.08.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день! У нас есть предложение - поделить проект водоснабжения Октябрьского на две части: строительство сетей в посёлках и строительство водовода. Сети можно уже сейчас начинать делать, сделать заявку на финансирование проектирования, создать ПСД и ждать финансирования строительства. К тому времени, как будет закончена разведка на воду, начнется строительство сетей водопровода, и уже будет известно откуда будет врезка водовода к сетям. Это на 2-3 года позволит сократить сроки. В теперешней нынешней ситуации мы как бы "на паузе" стоим, то есть ждем результата разведки. А если не будет положительного заключения? За этот год до октября 2020 можно произвести много работ и ускорить процесс, делая параллельно сразу три части: разведку, строительство поселковых сетей и строительство водовода. За 2-3 года вполне можно осуществить этот проект. Планируем обратиться с такой просьбой в акимат Костанайского района.
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