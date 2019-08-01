Цитата: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=680&storyid=25452&1564652121 В советское время действительно были затрачены огромные средства на строительство групповых водопроводов, обеспечивающих очищенной водой не только райцентры, но и многие села. Источник:



Цитата: - В начале 90-х годов водовод, который был в Октябрьском, кому-то продали, они выкопали трубы и куда-то увезли, - рассказывает Беспалько. - После этого у жителей нашего села начались проблемы.



Я знаю этот водовод и он огромное количество сёл питал. Там неслабого диаметра трубы были и насосы недетские.



Это, господа, называется диверсия на коммуникациях жизнеобеспечения приравненная к терроризму.

Статья абсолютно по линии госбезопасности и срока давности абсолютно не имеющая. Тех людей по документам продажи и расследованиям и Интерпол искать может и вполне по значимости массовое лишение населенных пунктов водоснабжения на это тянет.

Если этого не происходит и рука руку моет и прикрывает, то можно считать что коррупция это крышует до сих пор.