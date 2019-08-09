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§ NG.kz
Экс-президента Кыргызстана задержали
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36416
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.08.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Силовики вывели из дома экс-президента Алмазбека Атамбаева. С ним в машине находятся его сторонники Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов. Переговоры шли долго, но, судя по всему, Алмазбек Атамбаев сдался.
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§ drakon
Re: Экс-президента Кыргызстана задержали
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 17044
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.08.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А где ЛН? Уже месяц про
него - не слышно... 8-) 8-)
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§ Обликоморале
Экс-президента Кыргызстана задержали
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6667
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 09.08.19 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ЛН

Это кто?
Завязывай со своими шпионскими штучками писать шифром.
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§ Маркс
Экс-президента Кыргызстана задержали
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 485
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 09.08.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Это кто? Завязывай со своими шпионскими штучками писать шифром.

Лев Николаевич?
Лысый Ниндзя?
Ловкий Нувориш?
Лучший Напарник?
Левый Ник?
ЛениН?
Натуральный логарифм?
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§ elektron
Экс-президента Кыргызстана задержали
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3398
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.08.19 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Это кто?

HAH ? :-P
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